Из-под завалов в Магнитогорске достали живого младенца

Ребенку помогли выжить детская кроватка и теплая одежда. Он находится в реанимации, его состояние тяжелое.

Во вторник, 1 декабря, спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске, десятимесячного ребенка. Медики оценивают его состояние как тяжелое, сообщает ТАСС.

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“Десятимесячный ребенок [извлечен из-под завалов]. На реанимобиле едет в больницу“, - сказал представитель штаба. “Состояние тяжелое“, - проинформировали в скорой помощи.

В официальном Telegram-канале губернатора Бориса Дубровского уточнили, что для малыша “готовится реанимация“. Как пояснили в пресс-службе губернатора области, ребенку помогла выжить при обрушении детская кроватка и теплая одежда.

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Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. Предварительная причина - утечка газа.