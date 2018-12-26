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Новый глава ОБСЕ посетит Донбасс

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Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сообщил подробные планы визита.
Мирослав Лайчак
Мирослав Лайчак
Комсомольская правда

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который сегодня, 1 января, стал главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в январе посетит Донбасс. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter во вторник, 1 января.

Лайчак анонсировал свою первую поездку на Донбасс в качестве председателя ОБСЕ в декабре 2018 года, но планы несколько изменились. "Буду рад приветствовать Мирослава в Украине уже через две недели, поедем месте на Донбасс", - написал Климкин.

Германия предложила расширить миссию ОБСЕ на Азов

Ранее в ОБСЕ предостерегли, что конфликт между Россией и Украиной может вновь обостриться.

 

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Теги: Украина, донбасс, визит, ОБСЕ, ситуация на востоке Украины, Климкин, Миссия ОБСЕ на Донбассе, Павел Климкин
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Источник: korrespondent.net

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