Жертвами оползней на Филиппинах стали 75 человек
По меньшей мере 100 районов Филиппин затоплены после ливней, вызванных тропическим циклоном Усман.
Число жертв тропической депрессии (циклон, не достигший силы урагана) Усман на Филиппинах возросло до 75. Об этом сообщил 1 января Национальный совет по уменьшению последствий катастроф. Кроме того, 16 человек числятся пропавшими без вести.
Ранее было известно о 61 погибшем.
Известно, что 12 человек госпитализированы с различными травмами. Стихия снесла 41 здание и повредила еще 28. Около 100 районов затоплены, размыто более 40 дорог.
Наибольший ущерб нанесен региону Бикол.
Напомним, Усман бушует на Филиппинах с 29 декабря, он вызвал многочисленные оползни.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент