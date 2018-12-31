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В Магнитогорске сгорела маршрутка: есть жертвы

Комментариев: 1
В результате возгорания маршрутной Газели в российском Магнитогорске 1 января погибли три человека.


Три человека погибли в результате возгорания маршрутки в российском Магнитогорске, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области во вторник, 1 января.

"Погибло три человека. В автомобиле находилось два газовых баллона", –говорится в сообщении. На месте продолжают работать сотрудники ФСБ и оперативно-следственная группа.

Причиной инцидента предварительно стала неисправность газового оборудования Газели. В автомобиле всего находились три человека, детей среди них не было.

По словам очевидцев, пожар сопровождался громкими хлопками. В Сети появились видео с места происшествия.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. По последним данным, погибли девять человек. Взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа.

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Теги: видео, взрыв, маршрутка, Магнитогорск
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Kostos    01.01.2019, 23:46
Оценка:  -1
Kostos
Здрасти. Чо это было? (с)
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