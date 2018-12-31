Наезд на людей в Германии: полиция рассматривает версию теракта

Полиция Германии расценивают наезд на людей в городах Боттропе и Эссене как террористический акт.



Правоохранительные Германии считают терактом наезд на людей в Боттропе и Эссене, сообщает

Правоохранительные Германии считают терактом наезд на людей в Боттропе и Эссене, сообщает Tagesspiegel

В настоящее время федеральная прокуратура ведет проверку, устанавливая, должны ли они расследовать это дело. Власти не исключают теракт в качестве мотива нападения.



Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Реул заявил, что задержанный по подозрению в нападении уже во время допроса высказал ксенофобские настроения. "У этого человека было явное намерение убивать иностранцев", – подчеркнул министр.



После этого наезда он отправился в Эссен, где направил автомобиль на людей, стоявших на автобусной остановке. Никто не пострадал.

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