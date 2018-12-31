В зоопарке США ребенок упал в клетку с носорогами
Ребенок упал в вольер к носорогам в зоопарке во Флориде и пострадал от удара о рог животного.
Ребенок упал в вольер к носорогам в зоопарке города Мельбурн в американском штате Флорида, сообщается в заявлении зоопарка.
Ребенок упал в вольер со специальной огороженной стальными столбами площадки, откуда посетители могут погладить животных. Носорог задел его рогом.
Ребенок доставлен в больницу. Его состояние и возраст не уточняются.
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Напомним, ранее в американском штате Северная Каролина лев сбежал из вольера в зоопарке и расстерзал 22-летнюю девушку-стажера.
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