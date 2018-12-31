Толчки в Риме: в Италии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 ощущалось в населенных пунктах регионов Абруццо и Лацио, а также в некоторых районов Рима.
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной Италии, сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).
Подземные толчки были зафиксированы вечером 1 января. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 17 км.
Толчки ощущались в ряде населенных пунктов регионов Абруццо и Лацио, а также в некоторых районов Рима. Жертв и разрушений нет.
У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,2
У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,2
Напомним, 30 декабря 2018 года землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Грузии.
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