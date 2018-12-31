Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Толчки в Риме: в Италии произошло землетрясение

Комментариев: 0
Землетрясение магнитудой 4,1 ощущалось в населенных пунктах регионов Абруццо и Лацио, а также в некоторых районов Рима.
В Италии произошло землетрясение
В Италии произошло землетрясение
Getty Images

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной Италии, сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).
 
Подземные толчки были зафиксированы вечером 1 января. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 17 км. 
 
Толчки ощущались в ряде населенных пунктов регионов Абруццо и Лацио, а также в некоторых районов Рима. Жертв и разрушений нет.

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,2
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Италия, Землетрясения, землетрясение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь