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Египет намерен сдерживать рост населения

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Египетские депутаты рассмотрят закон, направленный регулирование рождаемости, в частности на ее сокращение.
В Египте хотят принять закон о сдерживании рождаемости
В Египте хотят принять закон о сдерживании рождаемости


Парламент Египта в 2019 году планирует рассмотреть проект закона, призванный снизить в стране темпы прироста населения. Об этом сообщил руководитель комитета обороны и национальной безопасности страны Камаль Амер, передает РИА Новости.

"Мы работаем над законопроектом о регулировании рождаемости, который будет касаться исключительно поддержки образцовых семей, состоящих из четырех человек: отца, матери и двух детей", – отметил он.

Замглавы комитета обороны и безопасности Хамди Бахыт, население должно осознать, что "государство не готово оказывать помощь, превышающую его возможности".

Напомним, в 2018 году население Земли увеличилось на 83 миллиона жителей и составляет более 7 миллиардов 635 миллионов человек. Эксперты подсчитали, что к 2050 году население Украины уменьшится на 36%.

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Теги: дети, Египет, рождаемость, законопроект
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Источник: korrespondent.net

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