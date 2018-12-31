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СМИ подсчитали твиты Трампа за 2018 год

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По данным издания The Hill, американский президент за прошедший год сделал 2860 постов, включая ретвиты.
Президент США Дональд Трамп активно пользуется Twitter
Президент США Дональд Трамп активно пользуется Twitter


Президент США Дональд Трамп за 2018 год три тысячи раз написал в Twitter, сообщает The Hill.

По данным издания, американский президент сделал 2860 постов, включая ретвиты. Отмечается, что он 139 раз написал фразу "охота на ведьм" – так Трамп называет расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы в США, проводимое специальным прокурором Робертом Мюллером.

Кроме того, 193 раза Дональд Трамп упомянул "фейковые новости".

Напомним, ранее Трамп назвал фейковые новости главным врагом США. Кроме того, он заявил, что СМИ, которые занимаются распространением фейковых новостей, исчезнут через семь лет.

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Теги: twitter, Трамп, твиттер, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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