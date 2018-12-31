Трамп ждет встречи с Ким Чен Ыном

Американский лидер с нетерпением ждет встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.



Президент США Дональд Трамп ждет встречи с осознающим возможности КНДР в области экономики Ким Чен Ыном. Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Я тоже жду встречи с председателем Кимом, который прекрасно понимает, что Северная Корея обладает невероятным экономическим потенциалом", – заявил Трамп.

Напомним, глава КНДР Ким Чен Ын во время новогоднего обращения к нации заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом "в любое время". Ранее Трамп предположил, что встреча с Ким Чен Ыном пройдет в начале 2019 года.

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