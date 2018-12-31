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Американские пограничники применили газ против мигрантов

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На границе с Мексикой пограничники США применили слезоточивый газ против мигрантов, в том числе женщин и детей.
В США через территорию Мексики движутся караваны мигрантов
В США через территорию Мексики движутся караваны мигрантов


Американские пограничники во вторник, 1 января, применили слезоточивый газ с целью не допустить прорыва мигрантов из Мексики в США в районе города Тихуана, сообщает Associated Press.

Силовики трижды выпускали газ на мексиканскую сторону границы. По словам очевидцев, прорваться через границу попытались около 150 человек, в числе которых были женщины и дети.

Более 260 человек погибли в 2018 году, пытаясь нелегально перебраться на территорию США через границу с Мексикой. Большинство погибших (117 человек) были гражданами Мексики, происхождение более 100 человек остается неизвестным.

В Мексике мигранты штурмовали границу США

Ранее Министерство иностранных дел Мексики направило дипломатическую ноту США с требованием расследовать применение оружия против мигрантов, которые пытались прорваться через американскую границу.

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Теги: США, граница, Мексика, мигранты
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Источник: korrespondent.net

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