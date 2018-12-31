Германия приняла руководство силами повышенной готовности НАТО

Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО была создана в 2015 году в ответ на аннексию Россией Крыма и конфликт на Донбассе.

В сухопутных силах повышенной готовности – почти четыре тысячи немецких военных

Немецкие Вооруженные силы с 1 января 2019 года приняли председательство в Объединенной оперативной группе повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) НАТО.

В связи с этим министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее страна этим председательством делает значительный вклад в безопасность всего Североатлантического альянса.

Кроме того, фон Ляйен отметила, что новая роль Бундесвера – также очень важный стимул для всеобъемлющей модернизации вооруженных сил страны.

Силы повышенной готовности НАТО были созданы в первой половине 2015 года в ответ на аннексию Россией украинского Крыма и события на Донбассе, они считаются важной составляющей в стратегии НАТО для сдерживания России.

Передовые отряды сил повышенной готовности должны быть готовы к передислокации в нужный регион за 72 часа.

По данным министерства обороны ФРГ, сухопутные силы повышенной готовности, которые называют "острием копья", состоят из около восьми тысяч человек. Из них почти четыре тысячи – военнослужащие немецких сухопопутних войск. Еще почти 1000 – вспомогательный персонал. Остальные приходятся на партнеров по НАТО – Францию, Нидерланды и Норвегию.

Председательство в Объединенной оперативной группе повышенной готовности длится один год; в 2018 году в ней председательствовала Италия, в 2020-м будет председательствовать Польша.

Напомним, Берлин впервые за 25 лет расширяет армию – до 203 тысяч человек. Укрупнение Бундесвера обусловлено международными обязательствами, а также развитием сферы инфотехнологий.

Также сообщалось, что Германия значительно увеличила расходы на оборону в 2019 году – с 38,5 млрд евро до 43,2 млрд евро.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

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