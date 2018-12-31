Число жертв взрыва в Магнитогорске возросло до 11 человек

За прошедшие сутки при помощи инженерной техники с места ЧП было вывезено более 50 самосвалов мусора общим объемом почти 800 кубометров.

Последствия обрушения в Магнитогорске ликвидируют почти 900 человек и 217 единиц техники

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в российском Магнитогорске 11 тел погибших. Об этом сказал сотрудник ГУ МЧС РФ по Челябинской области в оперативном штабе на месте трагедии, сообщает ТАСС в среду, 2 января.

"11 тел извлечено", – сказал он. Ранее сообщалось об обнаружении под завалами девяти тел. Один погибших в результате взрыва в Магнитогорске – ребенок.

Также из-под завалов были спасены шесть человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие госпитализированы. При этом судьба 30 человек по-прежнему неизвестна. Их местонахождение устанавливается.

Работы по разбору завалов и поиску людей продолжаются в четыре смены, каждая из которых длится по два часа. Ночью работы по разбору завалов приостанавливались, спасатели убирали нависающие конструкции. "Сейчас работы на высоте прекращены и продолжается разбор завалов внизу", – сообщили в МЧС РФ.

За прошедшие сутки при помощи инженерной техники на полигон твердых бытовых отходов Магнитогорска вывезено более 50 самосвалов мусора общим объемом почти 800 куб. м.

Всего последствия обрушения ликвидируют почти 900 человек, задействовано 217 единиц техники.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома.

По предварительным данным, взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа. Выжившие жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

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