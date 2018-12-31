В Бразилии вертолет упал на жилой сектор, есть жертвы

Вертолет модели Robinson R44 Raven II совершал обзорный полет с туристами и упал в городе Убатуба.

В городе Убатуба, в штате Сан-Паулу, минимум один человек погиб в результате падения вертолета на жилой сектор. Об этом сообщил телеканал Globo во вторник, 1 января.

Отмечается, что вертолет модели Robinson R44 Raven II совершал обзорный полет с туристами и упал на пересечении улиц Родригеса де Абреу и Карлоса Ассебурго. Два человека, которые находились в кабине вертолета, получили легкие ранения и были госпитализированы. Пилот отделался лишь синяками и не нуждался в госпитализации.

При этом погиб прохожий, на которого упал вертолет. Мужчина по имени Алессандро Коррейя Лейте скончался от полученных травм на месте.

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Ранее в Мексике разбился вертолет Agusta с губернатором штата Пуэбла Мартой Эрикой Алонсо. Всего в результате аварии погибли все пять человек на борту вертолета.

А накануне Нового года в российском городе Улан-Удэ потерпел крушение вертолет местного бизнесмена, в результате чего погибли четыре человека.

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