Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Бразилии вертолет упал на жилой сектор, есть жертвы

Комментариев: 0
Вертолет модели Robinson R44 Raven II совершал обзорный полет с туристами и упал в городе Убатуба.
Обломки вертолета Robinson R44 Raven II на улице в Убатубе
Обломки вертолета Robinson R44 Raven II на улице в Убатубе
Arquivo Pessoal

В городе Убатуба, в штате Сан-Паулу, минимум один человек погиб в результате падения вертолета на жилой сектор. Об этом сообщил телеканал Globo во вторник, 1 января.

Отмечается, что вертолет модели Robinson R44 Raven II совершал обзорный полет с туристами и упал на пересечении улиц Родригеса де Абреу и Карлоса Ассебурго. Два человека, которые находились в кабине вертолета, получили легкие ранения и были госпитализированы. Пилот отделался лишь синяками и не нуждался в госпитализации.

При этом погиб прохожий, на которого упал вертолет. Мужчина по имени Алессандро Коррейя Лейте скончался от полученных травм на месте.

Cмотрите фотогалерею: В Бразилии вертолет упал на жилой сектор, есть жертвы

Ранее в Мексике разбился вертолет Agusta с губернатором штата Пуэбла Мартой Эрикой Алонсо. Всего в результате аварии погибли все пять человек на борту вертолета.

А накануне Нового года в российском городе Улан-Удэ потерпел крушение вертолет местного бизнесмена, в результате чего погибли четыре человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, Бразилия, видео, фото, вертолет, авария, мужчина, крушение, жертва, погиб
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь