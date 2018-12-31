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Количество жертв шторма на Филиппинах выросло до 85 человек

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В большинстве случаев люди погибли под завалами домов, которые рухнули после сильных дождей.
Больше всего пострадали провинции Бикол и Восточные Висайи
Больше всего пострадали провинции Бикол и Восточные Висайи

Число погибших от оползней и наводнений, вызванных штормом Усман на Филиппинах, выросло до 85 человек. Об этом сообщает Reuters в среду, 2 января.

Отмечается, что еще 20 человек считаются пропавшими без вести.

По словам главы Национального агентства катастроф Рикардо Джалада, в большинстве случаев люди погибли под завалами домов, которые рухнули после сильных дождей. Среди жертв есть маленькие дети. Больше всего пострадали провинции Бикол и Восточные Висайи.

"Если мы не найдем пропавших без вести, или найдем их тела, то количество жертв возрастет до 105. Надеюсь, этого не произойдет", – сказал Джалад.

В среднем на Филиппины каждый год обрушивается около 20 тайфунов. Так, в результате тайфуна Хайян в 2013 году погибли или пропали без вести почти 7400 человек.

Ранее сообщалось, что жертвами шторма на Филиппинах стали более 60 человек, еще 17 считались пропавшими без вести.В некоторых районах уровень воды достигал крыш домов.

А 29 декабря у побережья Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. По интенсивности сотрясений в эпицентре оно оценивалось как "уничтожающее".

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Теги: дети, наводнение, шторм, жертвы, Филиппины, наводнения, жертва, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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