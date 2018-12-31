Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Китай грозит Тайваню насильственным присоединением

Комментариев: 2
Председатель КНР не исключил применения военной силы в отношении Тайваня с целью присоединения острова на своих условиях.
"Тайваньская речь" Си Цзиньпина
"Тайваньская речь" Си Цзиньпина
Getty Images

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов применить военную силу для присоединения Тайваня. "Китай должен воссоединиться и это неизбежно произойдет", - заявил он в среду, 2 января, выступая в Доме народных собраний - здании китайского парламента в Пекине. По словам главы Китая, независимость Тайваня "противоречит ходу истории и приведет в тупик", а присоединение острова "пойдет на благо тайваньским землякам".

Си Цзиньпин заверил, что Пекин стремится к мирному воссоединению, однако не допустит сепаратизма. "Мы не давали обещания воздерживаться от применения силы и оставляем за собой возможность использовать все необходимые средства", - указал председатель в своей речи. В свою очередь президент Тайваня Цай Инвэнь в новогоднем обращении подчеркнула "неготовность отказываться от суверенитета и идти на уступки властям КНР".

Поводом для заявлений стала 40-летняя годовщина обращения Пекина к Тайбэю, в котором китайские коммунисты призывали к воссоединению и прекращению военной конфронтации.

Провинция Тайвань заявила об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году, но не объявляла государственной независимости. С тех пор Пекин считает ее "мятежной провинцией" и призывает к воссоединению на своих условиях, параллельно проводя политику дипломатической изоляции Тайбэя. В то же время США поставляют Тайваню современное оружие и оставляют за собой право защищать Тайбэй без конкретных обязательств.

Ранее Китай заявил, что поддерживает дальнейшие переговоры США и Северной Кореи, и надеется, что они смогут дать положительные результаты.

Источник: Русская служба DW

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Тайвань, Китай, территориальные споры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Простакк    02.01.2019, 12:11
Оценка:  +1
Простакк
Всё правильно!Тайвань должен вернуться в родную гавань.Но сначала нужно найти тайваньского Турчинова,который сдаст Тайвань без единого оборонительного боя,а затем провести референдум о присоединении.
w@rning!    02.01.2019, 12:36
Оценка:  +1
w@rning!
Видать таких национал-предателей как трупчинов там не хватает)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь