Взрыв в Магнитогорске: число погибших выросло до 18 человек

Обнаружены тела мужчины и маленькой девочки. На данный момент остается неизвестной судьба 23 жильцов дома.

Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в российском городе Магнитогорск возросло до 18 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МЧС РФ в среду, 2 января.

"Из-под завалов извлечено тело мужчины. Подтверждаем 18 погибших", – сказал представитель ведомства.

Также стало известно, что обнаружено тело девочки в возрасте около трех лет. Таким образом, в числе жертв обрушения двое детей.На данный момент остается неизвестной судьба 23 жильцов дома.

При этом спасатели вновь приостановили работы из-за угрозы обрушения уцелевшей стены дома. Ее собираются демонтировать.

Ранее сообщалось об 11 жертвах взрыва в Магнитогорске. Последствия обрушения подъеда жилого дома ликвидируют почти 900 человек и 217 единиц техники.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома.

По предварительным данным, взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа. Выжившие жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

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