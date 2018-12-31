В Дании столкнулись поезда: шесть жертв

В пассажирский поезд врезалась оторвавшаяся от следующего в противоположном направлении грузового поезда конструкция.

Инцидент произошел на мосту Большой Бельт, пересекающем одноименный пролив и соединяющем острова Фюн и Зеландия twitter.com/AlexanderXV

В Дании в результате крушения поезда на железнодорожном мосту погибли шесть человек. Инцидент произошел по дороге с острова Фюн на остров Зеландия, сообщает местное издание Avisen в среду, 2 января.

В пассажирский поезд врезалась оторвавшаяся от следующего в противоположном направлении грузового поезда конструкция.

На момент происшествия в поезде находился 131 пассажир и три человека, которые им управляли. В Twitter полиции Дании подтвердили гибель людей в результате инцидента.

По данным местных СМИ, авария произошла из-за того, что с грузового поезда, идущего по встречному направлению, слетел кусок брезента, что вынудило машиниста пассажирского поезда произвести резкое торможение.

После инцидента мост Большой Бельт был перекрыт как для железнодорожного, так и для автомобильного движения. Работу экстренных служб на месте затрудняет сильный шторм.

Авария с поездом в Анкаре: задержаны девять человек

Напомним, 13 декабря в Анкаре скоростной пассажирский поезд врезался в пешеходный мост, после того как столкнулся на путях с другим составом. Часть моста упала на поезд, два вагона сошли с рельсов.

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