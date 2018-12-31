Проводится расследование по факту похищения и насильственного удерживания мэра Херсона в Доминиканской республике.

В Швейцарии задержали украинского бизнесмена Дениса Пащенко по подозрению в похищении бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо в Доминикане. Об этом говорится в материалах суда, сообщает агентство Украинские новости в среду, 2 января.

Сейчас проводится расследование по факту похищения и насильственного удерживания Сальдо в Доминиканской республике. Мужчина прибыл в Доминикану 20 июня 2016 года по приглашению своего друга, бизнесмена Пащенко. Предлогом для встречи было проведение переговоров с потенциальными партнерами по бизнесу.

"Позже, 21 июня 2016 года, в одном из домов в городе Пунта Кана в Доминикане с применением физического насилия экс-мэр Херсона был лишен свободы, в результате чего не мог свободно общаться и перемещаться. После Пащенко завладел имуществом потерпевшего, в частности, его мобильным телефоном Iphone 6", – пишет СМИ.

Также Пащенко с мобильного телефона Сальдо направлял помощнице экс-мэра сообщения, содержащие текстовую, фото- и видеоинформацию о лишении его свободы, физическом издевательстве над ним, высказывал угрозы убийства последнего в случае непередачи имущества на сумму 2 млн долларов.

Близкие Сальдо согласились передать имущество на указанную сумму и, выполняя требования похитителя, помощники Сальдо в июле 2016 года перегнали из Херсона в Киев и отдали Пащенко автомобиль Audi А7 2011 года выпуска стоимостью 50 тыс. долларов.

Затем родственники Сальдо переписали на похитителя однокомнатную квартиру в Херсоне стоимостью 62 тыс. гривен, а также земельный участок площадью 0,09 га стоимостью 89 тыс. гривен и земельный участок 0,1 га стоимостью 100 тыс. гривен. Кроме того, в августе 2016 года преступнику был передан также автомобиль Volvo XC90 2016 года выпуска стоимостью 50 тыс. долларов.

Всего преступными действиями Пащенко пострадавшим был нанесен материальный ущерб на сумму 3 млн 380 тыс. 18 гривен.

Пащенко 1 марта 2017 года было заочно сообщено о подозрении, в розыск его объявили 6 марта 2017 года, а в международный розыск - 1 ноября 2018 года.

В декабре 2018 года Национальное бюро Интерпола в Швейцарии проинформировало украинскую полицию об аресте правоохранительными органами этой страны разыскиваемого украинца Пащенко. Украина обязана до 3 января текущего года подготовить и направить необходимые материалы по запросу о выдаче (экстрадиции) подозреваемого.

"Украинский суд выполнил необходимые для экстрадиции условия, удовлетворив ходатайство прокуратуры и заочно избрав меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого", – отмечает СМИ.

Напомним, 24 апреля 2018 года брат Дениса Пащенко - Игорь - был расстрелян неизвестными в центре Херсона.

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