Свадебный шпион. В России задержали американца

Федеральна служба безопасности Российской Федерации заявляет о задержании американского шпиона Пола Уилана, родственники американца уверенны, что он ни в чем не виноват.

Гражданина США Пола Уилана задержали в России при проведении “шпионской акции”, говорится в сообщении ФСБ. Против американца возбуждено уголовное дело по статье шпионаж. Она предусматривает наказание в виде лишения свобода на срок от 10 до 20 лет.

Корреспондент.net собрал информацию о задержанном американце и его будущем.

Бывший морпех

Уилану 48 лет, он родился в Канаде в семье британцев, но сейчас живет в небольшом городке Нови — пригороде Детройта, штат Мичиган. Уилан гражданин США и служил в американской морской пехоте. По словам его брата-близнеца Дэвида Уилана, Пол неоднократно участвовал в боевых действиях в Ираке.

Американская ежедневная газета The Washington Post сообщила, что Уилана в 2008 году уличили в воровстве и уволили из армии.

С 2016 года бывший морпех работает начальником службы безопасности производителя автомобильных деталей BorgWarner.

BorgWarner — американский производитель автомобильных комплектующих, образованный в 1928 году. Наиболее известен выпуском элементов трансмиссии, в частности коробок передач и их компонентов, систем полного привода и турбокомпрессоров.

“Мы можем подтвердить, что господин Уилан в настоящее время является директором компании по глобальной безопасности. Он отвечает за безопасность наших объектов в Оберн-Хилcе, штат Мичиган, и в других точках по всему миру, где находится компания”, — говорится на сайте компании.

По словам брата, в компании Уилан отвечает за физическую безопасность объектов — защиту от краж и взломов. “Но точно не кибербезопасность и не личная охрана”, — добавил Дэвид Уилан.

Пол Уилан

Приехал на свадьбу

За последние десять лет Уилан неоднократно бывал в России. По словам брата, Уилан посещал страну в том числе как представитель кадрового агентства Kelly Services, где работал до 2016 года. Дэвид Уилан сказал, что его брат почти не знает русского языка и “мог только объясниться”.

В Москву Пол Уилан прилетел на свадьбу сослуживца. Его друг, тоже бывший морпех, женился на россиянке. Уилан въехал в страну почти за неделю до свадьбы, 22 декабря, и поселился в Метрополе вместе с остальными гостями. Последний раз знакомые видели Уилана в день свадьбы 28 декабря, но на самой церемонии он не появился.

Уилан, ещё будучи старшим сержантом морской пехоты США, в 2006 году воспользовался двумя неделями увольнительной, чтобы посетить Россию, а именно Москву и Санкт-Петербург, говорится в статье на официальном сайте Корпуса морской пехоты США.

Дэвид Уилан подчеркивает, что его брат ни в чем не виновен.

“Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и самочувствием. Его невиновность не вызывает сомнений и мы верим, что его права будут соблюдены”, — заявил брат задержанного.

Официальные комментарии

МИД России уведомил посольство США о задержании американца.

Соединенные Штаты потребовали обеспечить консульский доступ к американскому гражданину.

"Мы официально уведомлены о задержании (гражданина США) министерством иностранных дел РФ. Обязательства России, в соответствии с Венской конвенцией, требуют от нее, чтобы она предоставила консульский доступ", – говорится в сообщении Госдепа США.

Готовят обмен?

В июле 2018 года в Вашингтоне задержали 30-летнюю россиянку Марию Бутину. Власти США считают, что с 2015 года и, предположительно, до февраля 2017 года она работала в США по указанию "топ-чиновника из Центрального Банка, который раньше был членом парламента Российской Федерации" - Александра Торшина.

Россиянка, как следует из обвинительных документов, пыталась установить неофициальные контакты с американцами, которые могут оказывать влияние на политику США. В том числе с организациями, поддерживающими право владеть оружием (Национальной стрелковой ассоциации, NRA) и "предлагала им секс в обмен на должность".

В 2010 году уже был прецедент, когда Москва договорилась с Вашингтоном о масштабном обмене агентами. Тогда в Россию вернулись 10 агентов РФ, в том числе знаменитая Анна Чапман. В обратном направлении проследовал, например, Сергей Скрипаль, на которого через 8 лет было совершено покушение в Солсбери.

Российские власти категорически отрицают, что Бутина — их агент. Несколько недель назад на своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин особенно подчеркнул, что возмездие за ее задержание не последует. “Мы не будем хватать ни в чём не повинных людей только для того, чтобы их на кого-то менять”, — настаивал он.

Но, как мы видим, Уилан уже задержан, возможно, его как раз и обменяют.