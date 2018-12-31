Число жертв в Магнитогорске выросло до 21

Тело ребенка, которого сегодня извлекли из-под завалов, пока не опознано. Известно, что ребенку около трех лет.

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в российском Магнитогорске возросло до 21. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций России в среду, 2 января.

Отмечается, что среди погибших - двое детей. Разбор завалов продолжается, ведутся поиски еще 20 человек.

Как сообщили агентству в управлении социальной защиты администрации города, опознаны 14 погибших.

Тело ребенка, которого сегодня извлекли из-под завалов, пока не опознано. Известно, что ребенку около трех лет. Отмечается, что судьба пятерых детей остается неизвестной.

Ранее сообщалось о 18 погибших.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома.

По предварительным данным, взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа. Выжившие жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

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