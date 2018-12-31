Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Число жертв в Магнитогорске выросло до 21

Комментариев: 1
Тело ребенка, которого сегодня извлекли из-под завалов, пока не опознано. Известно, что ребенку около трех лет.
Спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушения
Спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушения

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в российском Магнитогорске возросло до 21. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций России в среду, 2 января.

Отмечается, что среди погибших - двое детей. Разбор завалов продолжается, ведутся поиски еще 20 человек.

Как сообщили агентству в управлении социальной защиты администрации города, опознаны 14 погибших.

Тело ребенка, которого сегодня извлекли из-под завалов, пока не опознано. Известно, что ребенку около трех лет. Отмечается, что судьба пятерых детей остается неизвестной.

Ранее сообщалось о 18 погибших.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома.

По предварительным данным, взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа. Выжившие жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, дом, взрыв, жертвы, Магнитогорск, взрыв газа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
сергей11    02.01.2019, 15:11
Оценка:  -3
сергей11
Зато какой был новогодний огонёк!((
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь