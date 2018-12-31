В Италии погибла 12-летняя украинка
Девочка выпала с балкона.
В Италии погибла 12-летняя украинка
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В Италии погибла 12-летняя украинка
Девочка выпала со второго этажа
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В городе Вогера в северной части Италии погибла 12-летняя украинка, при неизвестных обстоятельствах выпав с балкона второго этажа дома.
Об этом пишут итальянские СМИ.
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Трагедия случилась накануне Нового года. Девочка скончалась на месте. Местные полицейские выяснили, что ребенок был дома один, причины падения сейчас пытаются установить следователи.
Скорую и полицию вызвали жильцы дома по улице Беллини, которые услышали шум удара во дворе, вышли и увидели лежащего на асфальте ребенка.
Как сообщалось 3 декабря, на улице Неаполя зарезали украинца.