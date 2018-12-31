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В Италии погибла 12-летняя украинка

Комментариев: 4
Девочка выпала с балкона.
В Италии погибла 12-летняя украинка
© laprovinciapavese.gelocal.it
Фото 1/3
  • Девочка выпала со второго этажа
  • Пострадавшая скончалась на месте
  • Полиция выясняет обстоятельства трагедии
В Италии погибла 12-летняя украинка
Девочка выпала со второго этажа
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В городе Вогера в северной части Италии погибла 12-летняя украинка, при неизвестных обстоятельствах выпав с балкона второго этажа дома. 

Об этом пишут итальянские СМИ.

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Трагедия случилась накануне Нового года. Девочка скончалась на месте. Местные полицейские выяснили, что ребенок был дома один, причины падения сейчас пытаются установить следователи.

Скорую и полицию вызвали жильцы дома по улице Беллини, которые услышали шум удара во дворе, вышли и увидели лежащего на асфальте ребенка.

Как сообщалось 3 декабря, на улице Неаполя зарезали украинца.

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Теги: Италия, украинка, смерть
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Комментариев (4)
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Boxerogos    02.01.2019, 16:24
Оценка:  -3
Boxerogos
У нас в Украине 10-ти летних детей спаивают.Недавно БМ писал.Так что неудивительно что и в Италии спаивание продолжилось...Печально это всё.Спивается наша вымирающая нация.((((((((((
shurag    02.01.2019, 16:30
Оценка:  0
shurag
ты перепутал что то, ты же бот из раиси
Boxerogos    02.01.2019, 16:39
Оценка:  0
Boxerogos
Если не балобол,попробуй доказать своё утверждение.А попросту пердеть в лужу не надо.Знаю,ты в этом эксперт.Но не надо.По сути говори,а не кукарекай мимо.
sansantral    02.01.2019, 17:26
Оценка:  0
sansantral
кончай бухать
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