В Италии погибла 12-летняя украинка

Девочка выпала с балкона.

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В городе Вогера в северной части Италии погибла 12-летняя украинка, при неизвестных обстоятельствах выпав с балкона второго этажа дома.

Об этом пишут итальянские СМИ.

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Трагедия случилась накануне Нового года. Девочка скончалась на месте. Местные полицейские выяснили, что ребенок был дома один, причины падения сейчас пытаются установить следователи.

Скорую и полицию вызвали жильцы дома по улице Беллини, которые услышали шум удара во дворе, вышли и увидели лежащего на асфальте ребенка.

Как сообщалось 3 декабря, на улице Неаполя зарезали украинца.