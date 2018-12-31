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В Магнитогорске из-под завалов достали еще одно тело

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Извлечено тело 22-го погибшего. О судьбе еще двух десятков жильцов по-прежнему неизвестно.
Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов
Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов

Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на российское МЧС вечером в среду, 2 января.

"Извлечено тело 22-го погибшего", - сказали в ведомстве.

О судьбе еще двух десятков жильцов по-прежнему неизвестно.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. 

По предварительным данным, взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа. Выжившие жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

 

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Теги: Россия, дом, взрыв, жертвы, Магнитогорск, взрыв газа
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Источник: korrespondent.net

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