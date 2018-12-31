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ЧП в Магнитогорске: найдены тела 24 жертв

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По последним данным, опознано 19 тел. В МЧС сообщили, что местонахождение еще 17 человек устанавливается.
На месте аварии продолжается расчистка завалов
На месте аварии продолжается расчистка завалов

Число жертв вызванного взрывом газа обрушения части жилого дома в Магнитогорске возросло до 24 человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на российское МЧС вечером в среду, 2 января.

"По данным на 17.45 (по Киеву), с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 30 человек, из них 24 человека погибли, в том числе два ребенка", - сказали в пресс-службе.

По последним данным, опознано 19 тел. В МЧС сообщили, что местонахождение еще 17 человек устанавливается.

Собеседник агентства отметили, что произведен демонтаж одной из стен здания с 3 по 6 этаж, представлявшей наибольшую угрозу для спасательных подразделений.

Работы по разбору завалов и поиску людей выполняются в четыре смены, по два часа. Спасатели вручную разбирают завалы, задействована спецтехника.

"Всего от РСЧС привлечено 899 человек, 217 единиц техники, от МЧС России - 453 человека, 59 единиц техники, в том числе три воздушных судна", - сказали в пресс-службе.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. По последним данным, в результате обрушения подъезда погибли пять человек, еще пятеро госпитализированы. Неизвестно местонахождение более чем 30 человек.

По предварительным данным, взрыв в Магнитогорске произошел из-за утечки газа. Выжившие жильцы рассказали журналистам, что "газом воняло так, что глаза слезились".

 

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Теги: Россия, дом, взрыв, жертвы, обрушение, Магнитогорск, взрыв газа
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Источник: korrespondent.net

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