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Netflix удалил эпизод шоу по требованию Эр-Рияда

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В выпуске сатирического шоу, размещенном на сервисе Netflix, Саудовская Аравия подверглась критике в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги.
Приложение Netflix на смартфоне
Приложение Netflix на смартфоне
dpa

Американская развлекательная онлайн-компания Netflix удалила эпизод комедийного шоу "Патриотический акт с Хасаном Минхаджем" (Patriot Act with Hasan Minhaj) со своего потокового сервиса, предназначенного для просмотра в Саудовской Аравии, после жалобы властей в Эр-Рияде. Эту информацию корпорация подтвердила изданию Financial Times.

В выпуске сатирического шоу Саудовская Аравия подверглась критике в связи с убийством журналиста The Washinton Post Джамаля Хашукджи в саудовском генконсульстве в Турции. Телеведущий Хасан Минхадж, в частности, заявил: "Пришла пора пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Я говорю это как мусульманин и как американец".

Комиссия королевства по коммуникациям и информационным технологиям заявила, что это видео нарушает саудовский закон о борьбе с киберпреступностью, и потребовала удалить его.

В Netflix сочли требование Эр-Рияда обоснованными: "Мы решительно поддерживаем свободу творчества и удалили этот эпизод (для просмотра) лишь на территории Саудовской Аравии, после того как получили обоснованный юридически запрос (и поступили) в соответствии с местным законодательством".

Напомним, спецслужбы США пришли к выводу, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман мог отдать приказ об убийстве Хашукджи.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Саудовская Аравия, шоу, журналист, Журналисты, убийство, Netflix
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Источник: korrespondent.net

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