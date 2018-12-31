В Варшаве столкнулись трамваи, более десяти пострадавших

В результате столкновения трамваев 13 человек доставлены в больницу для обследования. Угрозы их жизни нет.

В польской столице Варшаве произошло лобовое столкновение двух трамваев, в результате чего пострадали более десяти человек. Об этом в среду, 2 января, сообщает TVN24.

В частности, столкновение произошло на кольцевой развязке Керцелего в микрорайоне Воля.

"Столкнулись трамваи маршрутов №10 и 20. На перекрестке царил хаос. Столкновение произошло, когда один из трамваев повернул или сошел с пути. У обоих (транспортных средств - ред.) разбиты окна", - говорится в сообщении.

Указано, что на месте происшествия работали несколько бригад "скорой помощи", полиция, а также городская трамвайная служба. В результате происшествия более десяти человек получили травмы.

"Предварительно об угрозе жизни пострадавших не идет. Но они получили травмы головы, рук и ног. В результате столкновения пассажиры упали", - информирует издание.

В то же время, согласно данным местной полиции, 13 человек доставлены в больницу для обследования. Полицейские также подтвердили, что угрозы жизни пострадавших нет.

По словам пресс-секретаря службы трамваев Варшавы, столкновение произошло на отрезке, где расположены переключатели движения. Транспортные средства двигались на низкой скорости.

Известно также, что в результате аварии движение на кольцевой развязке было парализовано в течение более чем часа. Трамваи других маршрутов были направлены в объезд места происшествия. Через четверть часа трамвайное движение было возобновлено.

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