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В Магнитогорске из-под завалов извлечены тела 31 человека

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Спасатели извлекли тела еще трех человек: матери и двух ее детей. Общее число погибших достигло 31 человека.
Число жертв ЧП в Магнитогорске продолжает расти
Число жертв ЧП в Магнитогорске продолжает расти

В российском Магнитогорске число погибших в результате обрушения подъезда дома достигло 31 человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС РФ сообщает РИА Новости.

"Спасатели извлекли тела еще трех человек", - доложил представитель МЧС.

Указано также, что это мать и двое детей. Таким образом, общее число погибших достигло 31 человека.

Перед этим сообщалось, что из-под завалов извлекли ребенка. Поиски еще десяти человек продолжаются.

Напомним, обрушение подъезда 10-этажного жилого дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Жителей соседних подъездов из жилого дома эвакуировали.

Основной версией произошедшего считается взрыв бытового газа, следов взрывчатых веществ на месте обрушения следователи не нашли.

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Теги: Россия, Происшествия, дом, ЧП, происшествие, жертвы, РФ, обрушение, пострадавшие, погибшие, Магнитогорск
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Источник: korrespondent.net

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