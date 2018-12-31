В Магнитогорске из-под завалов извлечены тела 31 человека

Спасатели извлекли тела еще трех человек: матери и двух ее детей. Общее число погибших достигло 31 человека.

В российском Магнитогорске число погибших в результате обрушения подъезда дома достигло 31 человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС РФ сообщает РИА Новости.

"Спасатели извлекли тела еще трех человек", - доложил представитель МЧС.

Указано также, что это мать и двое детей. Таким образом, общее число погибших достигло 31 человека.

Перед этим сообщалось, что из-под завалов извлекли ребенка. Поиски еще десяти человек продолжаются.

Напомним, обрушение подъезда 10-этажного жилого дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Жителей соседних подъездов из жилого дома эвакуировали.

Основной версией произошедшего считается взрыв бытового газа, следов взрывчатых веществ на месте обрушения следователи не нашли.

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