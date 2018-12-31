Трамп назвал причину распада СССР
Советский Союз обанкротился из-за ведения боевых действий в Афганистане, подчеркнул американский лидер.
Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Афганистане послужила причиной распада СССР. С таким утверждением он выступил в среду, 2 января, во время заседания в Белом доме, которое транслировали американские телеканалы.
"Раньше Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, поскольку они обанкротились, сражаясь в Афганистане", - отметил Трамп.
Американский лидер добавил, что Советский Союз был прав, начиная афганскую кампанию, так как талибы представляли террористическую угрозу.
Он также подчеркнул, что США "тратят миллиарды и миллиарды долларов" на Афганистан, где должны воевать соседи этой республики - Пакистан, Россия и Индия в частности.
Trump: "Russia used to be the Soviet Union. Afghanistan made it Russia because they went bankrupt fighting in Afghanistan. Russia."— Kyle Griffin (@kylegriffin1) January 2, 2019
Trump then goes on to endorse the Soviet invasion of Afghanistan. Via Fox. pic.twitter.com/oE0fuDLXyz
Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп планирует вывести из Афганистана почти половину военного контингента США. В Белом доме эти данные не подтвердили.
Напомним, афганский посол в России заявил, что Кабул рассчитывает получить извинения Москвы за ввод советских войск в Афганистан.
Советский союз ввел войска в Афганистан в 1979 году. Последние советские подразделения покинули территорию страны через десять лет.
СССР прекратил существование в 1991 году.
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