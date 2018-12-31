Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп назвал причину распада СССР

Комментариев: 1
Советский Союз обанкротился из-за ведения боевых действий в Афганистане, подчеркнул американский лидер.
Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Афганистане послужила причиной распада СССР. С таким утверждением он выступил в среду, 2 января, во время заседания в Белом доме, которое транслировали американские телеканалы.
 
"Раньше Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, поскольку они обанкротились, сражаясь в Афганистане", - отметил Трамп.
 
Американский лидер добавил, что Советский Союз был прав, начиная афганскую кампанию, так как талибы представляли террористическую угрозу.
 
Он также подчеркнул, что США "тратят миллиарды и миллиарды долларов" на Афганистан, где должны воевать соседи этой республики - Пакистан, Россия и Индия в частности.
 
 
Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп планирует вывести из Афганистана почти половину военного контингента США. В Белом доме эти данные не подтвердили.
 
 
Напомним, афганский посол в России заявил, что Кабул рассчитывает получить извинения Москвы за ввод советских войск в Афганистан.

Советский союз ввел войска в Афганистан в 1979 году. Последние советские подразделения покинули территорию страны через десять лет.

СССР прекратил существование в 1991 году.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Афганистан, США, видео, СССР, развал СССР, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
banderivets1    03.01.2019, 01:12
Оценка:  0
banderivets1
Мудило, советский союз ввел войска в Афганистан, так, как боялся американских баз в регионе.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь