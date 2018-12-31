Трамп заявил об "отличном письме" от лидера КНДР

Американский президент утверждает, что Вашингтон и Пхеньян установили хорошие отношения и это подтверждает отсутствие войны в Азии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил от северокорейского лидера Ким Чен Ына "отличное письмо", и рассказал, что в ближайшее время они планируют провести вторую встречу. Об этом американский лидер рассказал 2 января во время встречи с журналистами в Белом доме, передает Bloomberg.

"Мы действительно установили очень хорошие отношения", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что если бы это было бы не так, то он бы не встречался с главой КНДР в прошлом году, а в Азии бы уже бушевала "большая война".



Подробностей о содержании полученного письма Трамп не привел.



Как сообщал Корреспондент.net, днем ранее в обращении к нации Ким Чен Ын предупредил, что политика США может заставить его искать "другой путь" к денуклеаризации Корейского полуострова.

По итогам переговоров стороны подписали совместный документ , согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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