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Трамп заявил об "отличном письме" от лидера КНДР

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Американский президент утверждает, что Вашингтон и Пхеньян установили хорошие отношения и это подтверждает отсутствие войны в Азии.
Ким Чен Ын и Дональд Трамп на саммите в Сингапуре
Ким Чен Ын и Дональд Трамп на саммите в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил от северокорейского лидера Ким Чен Ына "отличное письмо", и рассказал, что в ближайшее время они планируют провести вторую встречу. Об этом американский лидер рассказал 2 января во время встречи с журналистами в Белом доме, передает Bloomberg.

"Мы действительно установили очень хорошие отношения", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что если бы это было бы не так, то он бы не встречался с главой КНДР в прошлом году, а в Азии бы уже бушевала "большая война".

Подробностей о содержании полученного письма Трамп не привел.

Как сообщал Корреспондент.net, днем ранее в обращении к нации Ким Чен Ын предупредил, что политика США может заставить его искать "другой путь" к денуклеаризации Корейского полуострова. 

Напомним, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.
 
По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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Теги: США, Северная Корея, письмо, Трамп, КНДР, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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