Трамп заявил об "отличном письме" от лидера КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил от северокорейского лидера Ким Чен Ына "отличное письмо", и рассказал, что в ближайшее время они планируют провести вторую встречу. Об этом американский лидер рассказал 2 января во время встречи с журналистами в Белом доме, передает Bloomberg.
"Мы действительно установили очень хорошие отношения", - отметил Трамп.
Он подчеркнул, что если бы это было бы не так, то он бы не встречался с главой КНДР в прошлом году, а в Азии бы уже бушевала "большая война".
Подробностей о содержании полученного письма Трамп не привел.
Как сообщал Корреспондент.net, днем ранее в обращении к нации Ким Чен Ын предупредил, что политика США может заставить его искать "другой путь" к денуклеаризации Корейского полуострова.
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