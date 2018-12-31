Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЧП в Магнитогорске: неизвестна судьба восьми человек

Комментариев: 0
Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело еще одного мужчины. Общее число погибших достигло 33 человек.
Спасатели на месте взрыва в Магнитогорске
Спасатели на месте взрыва в Магнитогорске

Спасатели обнаружили тело еще одного мужчины, который погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом в четверг, 3 января, сообщило агентство Интерфакс.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что общее число погибших достигло 33 человек. Судьба еще восьми человек остается неизвестной.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома.

По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв бытового газа. Среди погибших шестеро детей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, взрыв, жертвы, погибли, Магнитогорск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь