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Трамп заявил, что уволил Мэттиса

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Американский лидер подчеркнул, что фактически уволил бывшего министра обороны, который подал в отставку в прошлом месяце.
Джеймс Мэттис
Джеймс Мэттис
 
Президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство бывшего министра обороны Джеймса Мэттиса операцией в Афганистане и заявил, что "по сути уволил" его. Об этом американский лидер рассказал журналистам 2 января во время заседания в Белом доме, пишет Bloomberg.
 
По словам Трампа, генералы США плохо работали в Афганистане в течение последних двух десятилетий.
 
Отмечается, что на заседании присутствовал и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.

Напомним, 21 декабря стало известно, что министр обороны США уходит в отставку. Об этом сообщил президент Дональд Трамп.

По словам Мэттиса, причиной его решения стали разногласия с Трампом по ключевым вопросам обороны.

Сначала предполагалось, что глава Пентагона уволится в конце февраля 2019 года, однако президент решил ускорить процесс ухода Мэттиса, заявив, что тот покинет свой пост уже 1 января.

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Теги: США, Пентагон, отставка, Трамп, увольнение, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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