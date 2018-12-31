Трамп заявил, что уволил Мэттиса

По словам Трампа, генералы США плохо работали в Афганистане в течение последних двух десятилетий.

Отмечается, что на заседании присутствовал и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.

Напомним, 21 декабря стало известно, что министр обороны США уходит в отставку. Об этом сообщил президент Дональд Трамп.

По словам Мэттиса, причиной его решения стали разногласия с Трампом по ключевым вопросам обороны.

Сначала предполагалось, что глава Пентагона уволится в конце февраля 2019 года, однако президент решил ускорить процесс ухода Мэттиса, заявив, что тот покинет свой пост уже 1 января.