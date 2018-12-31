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Посол КНДР попросил убежища в Италии - СМИ

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Северокорейский дипломат, как утверждает пресса, с начала декабря находится под защитой итальянского правительства.
Дипломат из КНДР попросил защиты у итальянского правительства
Дипломат из КНДР попросил защиты у итальянского правительства

Пресса в Южной Корее утверждает, что исполняющий обязанности посла КНДР в Риме Чо Сон Гиль попросил убежища в Италии и находится под защитой местных властей.

При этом официальный Сеул пока не подтвердил данную информацию, хотя обычно власти иностранных государств, в которых пытаются скрыться представители КНДР, информируют о таких случаях Южную Корею.

Так, газета Сhosun сообщила в четверг, 3 января, что 48-летний Чо Сон Гиль, который фактически руководил работой посольства после того, как Италия выслала в 2017 году северокорейского посла Мун Чон Нама из-за активизации в то время ядерной программы КНДР, пытается получить политическое убежище в Италии.

По информации издания, еще с начала декабря дипломат находится под защитой итальянского правительства.

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Напомним, в 2016 году СМИ сообщили, что власти КНДР приказали детям северокорейских дипломатов вернуться на родину, чтобы таким образом предотвратить возможное бегство своих представителей.

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Теги: Италия, Северная Корея, дипломат, убежище, посол, КНДР, Политическое убежище
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Источник: korrespondent.net

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