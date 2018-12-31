Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Северном море ищут контейнеры, упавшие с борта судна Zoe

Комментариев: 0
Грузовое судно попало в шторм и потеряло около 270 контейнеров, в том числе с опасными химикатами.
Контейнеровоз Zoe
Контейнеровоз Zoe
marinetraffic.com
 
Компания MSC, которая является владельцем судна Zoe, заявила, что начинает поиск контейнеров, потерянных в Северном море и очистку побережья. 
 
Напомним, 2 января контейнеровоз Zoe попал в шторм на пути из голландского Антверпена в немецкий порт Бремерхафен и потерял в Северном море 270 контейнеров, в том числе с опасным грузом.
 
Отмечается, что MSC воспринимает инцидент очень серьезно и анализирует его причины. В компании подчеркнули, что во время инцидента грузовое судно столкнулось со сложными погодными условиями.
 
"Некоторые контейнеры локализованы, шесть из них в немецких водах. По данным судоходной компании MSC, Zoe потерял в Северном море до 270 контейнеров. На текущий момент известно, что за бортом оказался один контейнер с опасным грузом", - сообщили в немецком управлении по чрезвычайным ситуациям на море.
 
 
Ранее сообщалось, что в Канаде две огромные баржи сорвались с якоря и повредили несколько объектов в порту города Ванкувер.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Германия, судно, корабль, море, Нидерланды, контейнерные перевозки, Химикаты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: РИА Новости

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь