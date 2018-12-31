В Северном море ищут контейнеры, упавшие с борта судна Zoe

Компания MSC, которая является владельцем судна Zoe, заявила, что начинает поиск контейнеров, потерянных в Северном море и очистку побережья.

Напомним, 2 января контейнеровоз Zoe попал в шторм на пути из голландского Антверпена в немецкий порт Бремерхафен и потерял в Северном море 270 контейнеров , в том числе с опасным грузом.

Отмечается, что MSC воспринимает инцидент очень серьезно и анализирует его причины. В компании подчеркнули, что во время инцидента грузовое судно столкнулось со сложными погодными условиями.

"Некоторые контейнеры локализованы, шесть из них в немецких водах. По данным судоходной компании MSC, Zoe потерял в Северном море до 270 контейнеров. На текущий момент известно, что за бортом оказался один контейнер с опасным грузом", - сообщили в немецком управлении по чрезвычайным ситуациям на море.