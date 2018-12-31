США оставят в Афганистане ударные группы - СМИ

Из дислоцированных в Афганистане 14 тысяч американских военных, на родину должны вернуться порядка семи тысяч человек.

Пентагон намерен вдвое сократить военное присутствие в Афганистане, однако оставит в стране ударные группы войск специального назначения. Об этом в среду, 2 января, сообщил портал Military.com

По информации портала, командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер планирует в ближайшие 8-12 месяцев вывести с территории страны порядка семи тысяч американских военнослужащих.

При этом ударные группы американских войск специального назначения, которые останутся в Афганистане, будут проводить рейды против боевиков Талибана и террористической группировки "Исламское государство".

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