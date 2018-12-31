Задержанный в Москве "американский шпион" оказался канадцем

Мужчина родился в Оттаве в 1970 году, однако позже переехал в США. Власти страны уведомлены о его задержании.

Пол Уилан, которого ФСБ задержала в столице России по подозрению в шпионаже, является гражданином Канады. Об этом в среду, 2 января, сообщает CBC.

Отмечается, что власти Канады осведомлены о задержании канадского гражданина в России. При этом в ведомстве добавили, что не могут ничего рассказать об Уилане из-за закона о неприкосновенности личной жизни.

По данным издания, Уилан родился в Оттаве в 1970 году, однако позже переехал в США. Вместе с тем, его брат Дэвид Уилан, который постоянно проживает в Канаде, не смог подтвердить телеканалу наличие канадского гражданства у подозреваемого.

Свадебный шпион. В России задержали американца

Напомним, 28 декабря в Москве сотрудники ФСБ России задержали, как сообщалось, гражданина США Пола Уилана якобы "при проведении шпионской акции". Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "шпионаж".

Позже стало известно, что США запросили консульский доступ к своему гражданину.

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