Власти Судана заблокировали соцсети

Twitter, Facebook и WhatsApp жителям Судана теперь доступны только через VPN. Такое решение было принято на фоне массовых протестных движений в стране.

В Судане власти заблокировали населению доступ к основным социальным сетям, чтобы остановить распространение протестов по стране. Об этом в среду, 2 января, со ссылкой на данные пользователей и негосударственные организации сообщает Reuters.

"Пользователи трех основных провайдеров телекоммуникационных услуг: Zain, MTN и Sudani - сказали, что доступ к Twitter, Facebook и WhatsApp возможен лишь при условии использования виртуальной частной сети (VPN)", - говорится в материале.

В неправительственной организации NetBlocks, которая борется за цифровые права также подтвердили информацию о блокировке.

Власти страны пока не официально подтвердили введение ограничений, однако, две недели назад глава Службы безопасности и разведки Судана Салах Абдалах объявил о подобном намерении.

"Внутри правительства происходила дискуссия о блокировке социальных сетей и в конце концов было решено их заблокировать", - рассказал Абдалах журналистам 21 декабря.

Отмечается, что власти Судана тщательно контролируют традиционные медиа, но интернет-ресурсы до недавнего времени пользовались относительной свободой.

Как сообщалось, президент Судана Омар аль-Башир пообещал провести масштабные экономические реформы на фоне массовых акций протеста, охвативших страну. По официальным данным, в ходе беспорядков погибли восемь человек. В то же время оппозиция в Судане заявляет о 22 погибших.

Как сообщалось, массовые протесты в Судане начались после непопулярных действий правительства по урезанию социальной помощи, а также стремительной инфляции и, как следствие, удвоение цен.

Ранее Совет безопасности Организации объединенных наций ввел эмбарго на поставки оружия в Южный Судан.

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