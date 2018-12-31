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Под завалами в Магнитогорске может быть больше людей - МЧС РФ

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При больших трагедиях, подобных произошедшему в Магнитогорске, возможны неточности в списках.
Под завалами в Магнитогорске может быть больше людей - МЧС РФ
EPA/UPG

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Людей в доме, который обрушился после взрыва газа в российском Магнитогорске, в реальности могло быть больше, чем указано в списках. 

Об этом сообщил представитель ГУ МЧС по Челябинской области, передаёт ТАСС.

“Конкретных сроков не обозначается. Но мы подчеркиваем, что работы будут идти до полного разбора завалов - того, что внизу“, - сказал он.

По словам собеседника, при больших трагедиях, подобных произошедшему в Магнитогорске, возможны неточности в списках, и под завалами может оказаться больше людей, чем считали изначально. Поэтому работы проводят до тех пор, пока спасатели не убедятся, что нашли всех.

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“Пропавшими без вести остается четверо человек. Но исключать (что кто-то не учтен) нельзя“, - пояснил представитель ведомства.

Напомним, в российском Магнитогорске в понедельник, 31 декабря, обрушился подъезд многоквартирного жилого дома. 

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Теги: Магнитогорск, ЧП, взрыв, жертвы
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