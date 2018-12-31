Цена на нефть отыграла вчерашнее падение

Нефть Brent в четверг утром торгуется по цене в 54,37 доллара за баррель, что на 4,16% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Цена на нефть вернулась к росту AP

Цена североморской нефти марки Brent утром в четверг, 3 января, находится выше отметки в 54 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Так, по состоянию на 09:53 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 54,37 доллара. Это на 4,16% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, накануне утром мартовские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались по $53,09 за баррель.

Как сообщалось, 31 декабря цены на нефть выросли более чем на 2%. Стоимость фьючерсов на Brent достигала $54,30 за баррель.

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