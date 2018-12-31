Два Китая. Пекин готовится воевать за Тайвань

Пекин рассматривает силовой вариант присоединения Тайваня к Китайской народной республике. Что принесет миру война за Тайвань?

Фактически Тайвань – это независимое суверенное государство. Но Китайская народная республика не признает независимость Тайваня и считает его своей провинцией. Такая ситуация продолжается с 1949 года.

Сейчас Тайвань признает всего 20 стран, но это не мешает государству развиваться и сохранять свою независимость от Пекина. Однако, возможно, существовать этой независимости осталось недолго, ведь материковый Китай готов решить спорный вопрос радикально.

Корреспондент.net разбирался в китайском конфликте.

Заявление Пекина

“Мы оставляем за собой право применить силу и все возможные средства для возвращения Тайваня”, - заявил президент Китая Си Цзиньпин.

По его словам, Тайвань должен стать “вторым Гонконгом” и войти в состав КНР на правах расширенной автономии с возможностью проводить собственную политику и выстраивать свою экономическую систему.

В то же время, Цзиньпин не считает “применение силы” войной против Тайваня: “Китайский народ не идет войной против китайского народа. Мы хотим добиться мирного воссоединения”.

На протяжении нескольких последних лет Китай регулярно отправлял к Тайваню свои военные самолеты и корабли и “давил” на своего соседа с помощью международных рычагов.

Реакция Тайваня

Президент Китайской Республики, а именно так официально называется Тайвань, Цай Инвэнь отреагировала на заявление КНР о возможности применить силу против острова.

По ее словам, Тайбей отказывается принимать формулу "одна страна, две системы" с материковым Китаем.

"Все двусторонние переговоры должны проходить на межправительственной основе. Китай должен понять и согласиться с политическими потребностями народа Тайваня", - цитирует Цай Инвэнь Reuters.

История противостояния

После прихода на материковом Китае к власти коммунистов под руководством Мао Цзедуна в 1949 году Тайвань отказался признавать их легитимность. На материковой части Китая коммунисты создали Китайскую народную республику – КНР.

Представители же старой власти – Китайской республики, во главе с Чаном Кайши и 2 миллионами беженцев отступили на остров Тайвань.

Чан Кайши

Власти КНР считают остров своей территорией, хотя и контроля над ним не имеют.

До 1971 года Китайская Республика (не КНР) признавалась ООН легитимным правительством Китая. 25 октября 1971 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 2758. В соответствии с ней право представительства Китая в ООН перешло от Китайской Республики к Китайской Народной Республике, включая место постоянного члена Совета Безопасности ООН.

В начале 1990-х активизировалось движение за формальное признание независимости Тайваня, заменив споры о том, чьё правительство законное вопросом о политическом статусе Тайваня. Его сторонники предлагали формулу, согласно которой должно существовать два независимых друг от друга суверенных государства — Республика Тайвань и Китайская Народная Республика, тем самым формируя “два Китая” или “один Китай, один Тайвань”.

Нынешнее положение

У Тайваня есть собственная конституция, армия, которая насчитывает около 300 тысяч военных. В отличие от авторитарного коммунистического Китая, Тайвань – это капиталистическая демократия.

В Тайване ест две большие партии - Демократическая прогрессивная партия (ДПП), которая выступает за независимость Тайваня, и Гоминьдан - поддерживает возможность объединения с Китаем.

После десятилетий враждебности и агрессивной риторики отношения между Китаем и Тайванем начали улучшаться в 1980-х годах.

Тайвань упростил правила посещения и инвестирования в Китай. Он также в 1991 году объявил о завершении войны с Китайской Народной Республикой.

Велись и ограниченные переговоры между неофициальным представителями обеих сторон.

В 2015 году лидеры КНР и Тайваня Си Цзиньпин и Ма Инцзю пожали друг другу руки. На Си, ставшего председателем КНР в 2012 году, возлагались большие надежды в выстраивании диалога с островом. В начале 2000-х он часто встречался с представителями тайваньского бизнеса.

Встреча Си Цзиньпина и Ма Инцзю

Экономика

Тайваньские компании инвестировали в Китай около 60 миллиардов долларов, а около миллиона тайваньцев теперь живут там, работая на тайваньских заводах.

Некоторые тайваньцы беспокоятся, что их экономика сейчас зависит от Китая. Другие указывают на то, что более тесные деловые связи делают военные действия со стороны Китая менее вероятными из-за возможных убытки китайской экономики.

Противоречивые торговое соглашение между странами привели к возникновению движения "Подсолнух" в 2014 году, когда студенты и активисты заняли тайваньский парламент, протестуя против того, что они называли ростом влияния Китая на Тайвань.

Молодое поколение тайваньцев отвергает принцип “одного Китая”. Но Пекин уже обеспечил себе статус главного торгового партнера Тайбэя, к тому же вслед за ухудшением экономической ситуации на острове, падением уровня зарплат и ростом безработицы все больше тайваньцев начали смотреть в сторону стремительно развивающегося Китая.

С 2014 года мировые СМИ начали чаще писать об утечке мозгов с Тайваня на материк. Молодые люди, не всегда поддерживающие идею объединения, после выпуска из университетов ищут работу на материке. Точных данных о числе тайваньских выпускников, работающих на территории КНР, нет, но согласно разным опросам, которые проводят университетские организации и молодежные журналы, их количество составляет примерно 60%.

Роль США

США является важнейшим другом Тайваня и единственным союзником.

В 1979 году президент США Джимми Картер прекратил дипломатичное признание Тайваня, чтобы сосредоточиться на активизации связей с Китаем.

Конгресс США, реагируя на этот шаг, принял Закон об отношениях с Тайванем, который содержит обещание поставлять на остров оборонительное вооружение, и устанавливает, что любое нападение Китая будет рассматриваться США как "серьезное беспокойство".

С тех пор американскую политику описывали как "стратегическая неоднозначность", которая стремится сбалансировать появление Китая как региональной силы с восторгом США экономическими успехами Тайваня и его демократизацией.

Свою роль США ярко продемонстрировали в 1996 году, когда Китай провел провокационные ракетные испытания, чтобы попытаться повлиять на первые прямые президентские выборы на Тайване.

В ответ президент США Билл Клинтон приказал провести крупнейшие учения военных сил США в Азии со времен войны во Вьетнаме, отправив корабли к Тайваньскому проливу, дав тем самым четкий сигнал Пекину.

После того, как Дональд Трамп выиграл выборы в США в 2016 году, президент Тайваня Цай Инвэнь поговорила с ним по телефону.

Этот разговор шел вразрез с американской политикой, установленной в 1979 году, когда официальные отношения между США и Тайванем были прекращены.

В течение 2018 Китай усиливал давление на международные компании, заставляя их указывать Тайвань как часть Китая на своих веб-сайтах и угрожал запретить им вести бизнес в Китае, если они этого не сделают.

Китайская официальная пропаганда называет тех, кто видит Тайвань независимым, китаененавистниками, агентами ЦРУ, и неоимпериалистами.

В 2017 году министерство обороны Тайваня опубликовало сведения о том, как КНР планирует высадку десанта на острове. Их огласил мозговой трест в США Project 2049. Сценарий предусматривает использование морской пехоты, сухопутных войск, ВМС, ВВС и ракетных частей. Операцию якобы намечено провести до начала 2020 года. Быстрое завершение боев должно помешать США вмешаться в схватку.