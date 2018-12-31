Нидерланды оплатят основные расходы по делу MH17

Основные судебные издержки в расследовании крушения Boeing 777 над Донбассом будут нести Нидерланды, поскольку международное расследование ведется в рамках правовой системы этой страны.

Основные расходы в деле судебного преследования виновных в катастрофе рейса MH17 будут нести Нидерланды. Об этом в четверг, 3 января, сообщает Укринформ со ссылкой на слова посла Украины в Нидерландах Всеволода Ченцова.

Дипломат напомнил, что в июле 2017 года было согласовано решение государств-участников расследования (Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины) об осуществлении уголовного производства по делу о сбивании самолета рейса МН17 в рамках правовой системы Нидерландов.

"Соответственно, основную организационную и финансовую нагрузку будут нести Нидерланды. В то же время в ходе судебного разбирательства, очевидно, будет возникать необходимость покрытия дополнительных расходов, связанных со спецификой дела и его международным характером. Это касается и защиты свидетелей, и участия в процессе членов семей погибших, и осуществления переводов, дополнительных экспертиз и т.д.", - рассказал Ченцов.

По его словам, несмотря на то, что уголовные производства Украина будет передавать в Нидерланды в соответствии с двусторонним соглашением от 7 июля 2017 года, тем не менее, во время судебных слушаний в Нидерландах продлится интенсивное сотрудничество между правоохранительными и судебными органами двух стран, что также потребует дополнительной логистической и финансовой поддержки.

"Подписание финансового меморандума станет завершающим шагом в процессе развития механизма привлечения к уголовной ответственности виновных в сбивании самолета", - отметил Ченцов, который уполномочен подписать меморандум с украинской стороны.

Документ планируется подписать в Гааге в конце января этого года от имени пяти стран, правоохранительные органы которых принимают участие в работе Совместной группы по расследованию крушения самолета рейса MH17 17 июля 2014 года (JIT), а именно: Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Меморандум закрепляет достигнутые договоренности о совместном финансировании расследований с целью привлечь к ответственности виновных в катастрофе малайзийского лайнера.

Этот документ подготовлен в развитие межправительственного Меморандума о взаимопонимании о политической поддержке уголовного преследования лиц, виновных в сбивании МН17, подписанного министрами иностранных дел пяти стран на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 сентября 2017 года.

Ранее Нидерланды назвали место суда над подозреваемыми в крушении Boeing.

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