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В Латвии полицейский отказался от взятки в миллион евро

Комментариев: 3
Правоохранитель должен был оказать помощь в снятии ареста с денег юридического лица в кредитном учреждении в размере 32 млн евро.
Россиянину может грозить до восьми лет тюрьмы
Россиянину может грозить до восьми лет тюрьмы

Генеральная прокуратура Латвии обвинила гражданина России в предложении взятки в размере более одного миллиона евро должностному лицу государственной полиции. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на специалиста по связям с общественностью прокуратуры Уну Реке в четверг, 3 января.

Обвинение было предоставлено в соответствии со статьей Уголовного кодекса Латвии, которая предусматривает ответственность за дачу взятки в особо крупном размере. Россиянину может грозить до восьми лет тюрьмы.

Отмечается, что еще 18 декабря 2018 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (БПБК) сообщило о задержании 9 ноября человека, который по просьбе представителя некоего предприятия предложил полицейскому взятку. Правоохранитель должен был оказать помощь в снятии ареста с денег юридического лица в кредитном учреждении в размере 32 млн евро.

Сотрудник полиции сообщил о случившемся руководству своего учреждения, которое передало информацию БПБК. Физическое лицо 9 ноября передало полицейскому часть взятки в размере 85 тысяч евро, после чего было задержано.

Напомним, 30 декабря в Полтаве был задержан сотрудник газопромышленного управления Полтавагаздобыча за вымогательство 220 тысяч гривен взятки. Он требовал деньги от предпринимателя за право получить договор на выполнение работ.

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Теги: Россия, Латвия, коррупция, деньги, взятка, полиция, арест, россияне, россиянин, полицейский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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DARTOV    03.01.2019, 16:21
Оценка:  -2
DARTOV
Там просто был сбой базы МРЭО мол. И в итоге - полгода прошло, депутатик ездит на той ворованной машине, уже переоформленной на его имя. а мужик бегает по инстанциям и с него смеются только. Вот это палиция.... опупеть просто.
DARTOV    03.01.2019, 16:19
Оценка:  -2
DARTOV
Молодца! А у нас бы сказали что - я не знаю, это в банке база глюкнула, вот и снялди деньги. а арест куда то делся. У товарища нашлась угнанная машина, за которую еще и кредит он не весь выплатил. Но на машине депутатик ездит и ее даже переоформили, а следак? А я не знаю кто снял с угона на день?
Ruspidor    03.01.2019, 16:22
Оценка:  +1
Ruspidor
Депутат на мусорнике твоего бомжа? Ты к нам откуда, дурилка?
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