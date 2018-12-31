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Во Франции задержали одного из лидеров "желтых жилетов"

Комментариев: 1
Французские правоохранители задержали в центре Парижа одного из лидеров так называемых "желтых жилетов" Эрика Друэ.
Задержание активистов во Франции (иллюстративное фото)
Задержание активистов во Франции (иллюстративное фото)

Во Франции задержали одного из лидеров так называемых "желтых жилетов" Эрика Друэ. Это произошло накануне вечером на центральной площади Парижа, сообщает в четверг, 3 января, Эхо Москвы.

В то же время адвокат активиста назвал арест своего подзащитного необоснованным.

Согласно французским законам, за проведение несанкционированной манифестации задержанному может грозить до полугода тюрьмы.

Известно, что всего за месяц протестов под стражу было заключено более 4,5 тысячи демонстрантов.

Как сообщалось, 29 декабря "желтые жилеты" в седьмой раз начали акции протестов.

Напомним, движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября как протест против роста цен на бензин.

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Теги: митинг, Франция, протесты, Париж, демонстрации, активисты, задержание, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ruspidor    03.01.2019, 17:24
Оценка:  0
Ruspidor
Выeбать в анал и выслать вюна рассию....
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