В Грузии от "свиного гриппа" умерли шесть человек

В Грузии лабораторно подтверждены шесть случаев смерти от последствий вируса гриппа А H1N1 ("свиной грипп").

В Грузии подтверждены шесть случаев смерти от вируса гриппа А H1N1

В Грузии от последствий вируса H1N1, который еще называют "свиным гриппом", умерли шесть человек. Однако сейчас ситуация с числом заболеваний стабилизировалась, информирует в четверг, 3 января, издание Грузия Online.

"В этом году циркулирует штамм гриппа А H1N1 ("свиной грипп" - ред.), который характеризуется большей агрессивностью. Поэтому в этом году увеличилось число обращений в амбулатории и клиники с симптомами гриппа и подобными гриппа. Лабораторно подтверждаются шесть случаев смерти от H1N1", - заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, также увеличены случаи осложнений, которым необходимо стационарное лечение.

"На 100 тысяч жителей вирус гриппа фиксируется у 227 человек, эти данные входят в норму. Мы далеки от пика эпидемии. Эпидемиологический предел - это 500 человек", - добавил Гамкрелидзе.

Ранее в Грузии за несколько дней от вируса А(H1N1), известного как "свиной грипп", умерли два человека.

Перед этим был зафиксирован случай смерти годовалого ребенка в Одесской области от гриппа A (H1N1), известного также как "свиной грипп".

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