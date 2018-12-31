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В Республике Сербской Новый год решили праздновать 14 января

Комментариев: 4
Власти Республики Сербской назначили 14 января днем празднования Нового года, а также выходным в республике.
Заседание правительства Республики Сербской
Заседание правительства Республики Сербской
nezavisne.com

Правительство Республики Сербской приняло решение назначить 14 января выходным в республике и праздновать в этот день Новый год. Об этом в четверг, 3 января, сообщает издание Nezavisne Novine.

Предполагается, что в назначенный праздничный день не будут работать республиканские органы власти и организации, органы местного самоуправления, государственные предприятия, учреждения и другие лица, празднующие Новый год по юлианскому календарю.

Как известно, государство Босния и Герцеговина состоит из двух образований - Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины.

Ранее в Православной церкви Украины рассказали, когда смогут перейти к празднованию Рождества Христова 25 декабря.

Также сообщалось, что девятилетний житель немецкого города Цетель вызвал полицию после того, как обнаружил, что подарки под новогодней елкой не соответствуют составленным им списку.

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Теги: праздники, Новый год, праздник, республика, Босния и Герцеговина, новогодние праздники, празднование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ВосставшийИзБана    03.01.2019, 22:03
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Это трудно понять. Это надо запомнить. 14 января встречают Новый Год приверженцы юлианского календаря, который содержит накапливающуюся ошибку. Т.е. целое государство сошло с ума. Живут они по григорианскому календарю, а новый год отмечают по ошибочному юлианскому. Это похоже на то, что по
ВосставшийИзБана    03.01.2019, 22:06
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
григорианскому отсчет времени ведем от рождения Иисуса, а год у нас начинается не в день его рождения, а в день его обрезания. Дальше - интересней. Названия некоторых месяцев происходят от латинских числительных. А именно: сентябрь - седьмой, октябрь - восьмой, ноябрь - девятый, декабрь - десятый.
ВосставшийИзБана    03.01.2019, 22:09
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
по этой логике первый месяц - март, но мы считаем первым январь. Но и это не все. При семидневной неделе, начинающейся с понедельника, средина недели - четверг, а не среда. Но если суббота (шабат у иудеев) - седьмой день, то среда - четвертый день и середина недели. Но тогда вторник - третий день.
ВосставшийИзБана    03.01.2019, 22:09
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Короче - бред. Остановите планету, я сойду.
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