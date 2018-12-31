Американские войска начали выходить из Сирии

Военнослужащие США начали покидать территорию Сирии после решения президента Дональда Трампа о выводе войск.



Американские военнослужащие начали процесс выхода из Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Newsmax в четверг, 3 января.

"Наши войска выходят", – сказал он, подчеркнув, что президент США Дональд Трамп "не ведет себя двусмысленно".

Ранее сообщалось, что Трамп согласился замедлить вывод американских войск из Сирии, сделав это "по-умному".

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны. Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

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