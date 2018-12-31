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Ураган надвигается на южные курорты Таиланда

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На Таиланд надвигается ураган Пабук, десятки тысяч жителей покинули свои дома на юге королевства.
На Таиланд надвигается тропический ураган
На Таиланд надвигается тропический ураган
bangkokpost.com

Жители южных провинций Таиланда покидают свои дома и прячутся в убежищах из-за тропического урагана Пабук, который обрушится на страну в пятницу, 4 января, сообщает Bangkok Post.
 
В особой опасности находится провинция Накхонситхаммарат, которая имеет береговую линию протяженностью 220 км. На территории региона находятся 90 убежищ, которые могут принять около 86 тысяч человек.
 
Ураган в данный момент находится в Сиамском заливе и движется на запад с максимальной скоростью 65 км/ч.

Ураган сдвинул дом в США на 360 метров
 
Напомним, ранее МИД призвал украинцев воздержаться от посещения Таиланда в связи с приближением тропического шторма. 

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Теги: Таиланд, ураган, стихия, шторм
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Источник: korrespondent.net

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