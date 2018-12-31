Ураган надвигается на южные курорты Таиланда

На Таиланд надвигается ураган Пабук, десятки тысяч жителей покинули свои дома на юге королевства.



Жители южных провинций Таиланда покидают свои дома и прячутся в убежищах из-за тропического урагана Пабук, который обрушится на страну в пятницу, 4 января, сообщает

Жители южных провинций Таиланда покидают свои дома и прячутся в убежищах из-за тропического урагана Пабук, который обрушится на страну в пятницу, 4 января, сообщает Bangkok Post

В особой опасности находится провинция Накхонситхаммарат, которая имеет береговую линию протяженностью 220 км. На территории региона находятся 90 убежищ, которые могут принять около 86 тысяч человек.







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Ураган в данный момент находится в Сиамском заливе и движется на запад с максимальной скоростью 65 км/ч.

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