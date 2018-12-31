В Белом доме подсчитали потери от "шатдауна"

Экономист Кевин Хассет заявил, что США будут терять 0,1% каждые две недели в случае продолжения "шатдауна".



Из-за продолжающегося в США "шатдауна" (приостановка работы федерального правительства) объем производства в стране будет снижаться примерно на 0,1% каждые две недели. Об этом заявил председатель Совета экономических консультантов Белого дома Кевин Хассет, передает

Из-за продолжающегося в США "шатдауна" (приостановка работы федерального правительства) объем производства в стране будет снижаться примерно на 0,1% каждые две недели. Об этом заявил председатель Совета экономических консультантов Белого дома Кевин Хассет, передает Bloomberg

"По нашим оценкам, ВВП в первом квартале 2019 года может уменьшиться примерно на одну десятую, если ситуация с шатдауном разрешится в ближайшие несколько дней", – сказал он.



Если "шатдаун" не прекратится, то темпы экономического роста продолжат снижаться. "Я предполагаю, что будет что-то вроде эмпирического правила – каждые две недели одна десятая часть ВВП", – спрогнозировал Хассет.



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