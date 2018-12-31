Трамп вновь сделал мем в стиле Игры престолов

Американский президент Дональд Трамп превратил стену на границе с Мексикой в мем из Игры престолов.



Президент США Дональд Трамп опубликовал в Instagram свой портрет с подписью The Wall is coming (Стена близко).

Эта надпись, сделанная шрифтом из сериала Игра престолов, является отсылкой к слогану телесаги Winter is coming (Зима близко). Таким образом американский президент анонсировал строительство стены на границе США и Мексики.

Трамп уже пародировал Игру престолов. 2 ноября он выложил в Twitter свой портрет с подписью Санкции близко. 5 ноября, анонсируя вступления в силу нового пакета санкций против Ирана.





Напомним, 22 декабря 2018 года администрация США объявила о частичной приостановке работы федерального правительства. Причиной стали неразрешенные разногласия между Конгрессом и Белым домом, настаивающим на финансировании возведения стены на границе с Мексикой. По мнению президента Дональда Трампа, на этот проект в бюджете должно быть заложено 5,7 млрд долларов.

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