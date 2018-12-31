В самолет Wizz Air попала молния
Молния ударила по самолету венгерской авиакомпании Wizz Air, выполнявшему рейс из Польши в Норвегию.
В самолет, который совершал рейс Гданьск – Ставангер (Норвегия) после взлета в четверг, 3 января, попала молния, сообщает tvn24.
"Соблюдая меры безопасности самолет был возвращен в Гданьск. Посадка произошла без проблем", – говорится в сообщении.
Пассажирский самолет принадлежит авиакомпании Wizz Air. Посадка была осуществлена в штатном режиме. В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, летом над Одесской областью в самолет попала молния. Кроме того, сообщалось, что в самолет принца Гарри и Меган Маркл попала молния.
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