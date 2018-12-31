Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В самолет Wizz Air попала молния

Комментариев: 0
Молния ударила по самолету венгерской авиакомпании Wizz Air, выполнявшему рейс из Польши в Норвегию.
В самолет Wizz Air ударила молния
В самолет Wizz Air ударила молния

В самолет, который совершал рейс Гданьск – Ставангер (Норвегия) после взлета в четверг, 3 января, попала молния, сообщает tvn24.
 
"Соблюдая меры безопасности самолет был возвращен в Гданьск. Посадка произошла без проблем", – говорится в сообщении.
 
Пассажирский самолет принадлежит авиакомпании Wizz Air. Посадка была осуществлена в штатном режиме. В результате инцидента никто не пострадал.
 
Напомним, летом над Одесской областью в самолет попала молния. Кроме того, сообщалось, что в самолет принца Гарри и Меган Маркл попала молния.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, самолет, молния, Wizz air
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь