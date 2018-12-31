США ищут место для встречи Трампа и Ким Чен Ына - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа приступила к активному изучению потенциальных мест в различных странах для проведения второй встречи главы Белого дома и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По данным СМИ, поиск подходящего места для нового саммита двух лидеров начался до того, как Трамп заявил на днях о том, что его встреча с Ким Чен Ыном пройдет "в не столь отдаленном будущем".

Как сообщается, Вашингтон не консультируется по данному вопросу с представителями Южной Кореи, которые ранее дали понять, что для них предпочтительнее было бы, если саммит прошел бы в какой-либо из азиатских стран. В КНДР заявляли, что очередная встреча двух лидеров должна происходить в Пхеньяне, отмечает CNN.

Среди возможных мест проведения саммита называются также Вьетнам, Индонезия, Монголия, штат Гавайи, демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей, сообщает телеканал.

CNN подчеркивает, что планирование саммита находится на самой ранней стадии и может занять еще несколько месяцев.

По данным телекомпании, из-за логистических проблем как минимум одну страну, фигурировавшую в списке потенциальных мест для проведения встречи на высшем уровне, уже пришлось исключить. Как сообщается, Белый дом связывался с представителями КНДР, предложив в качестве возможного места встречи Швейцарию, однако сторонам не удалось договориться по поводу того, как туда будет добираться Ким Чен Ын.

Сингапур, где проходил первый саммит, в этот раз пока, по данным источников, не рассматривается.

Ранее Трамп, говоря о перспективах второго саммита, заявил, что получил очередное письмо от лидера КНДР, которое он назвал замечательным. Источники CNN, знакомые с содержанием письма, заявили, что оно было составлено с целью напомнить Трампу о том, какие хорошие отношения ему удалось установить с Ким Чен Ыном. Как отметили источники телеканала, судя по всему, лидер КНДР направляет Трампу письма, когда полагает, что переговоры между двумя государствами не двигаются с мертвой точки, таким образом напоминая президенту США о том, как много, по его мнению, им удалось достичь в Сингапуре.